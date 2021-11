Anziana scomparsa venerdì dal Modenese, ricerche dei Cc

Una donna di 79 anni si è allontanata a piedi dalla sua abitazione di Pavullo nel Frignano (Modena) venerdì 19 novembre nel tardo pomeriggio e da allora non si hanno sue notizie. I carabinieri di Modena hanno rilasciato una foto segnaletica per le ricerche della 79enne. La signora si chiama Silvana Covili, alta un metro e 62, 70 chili.

Ha i capelli castano scuro, gli occhi azzurri e come segno particolare un neo tra naso e bocca, sopra al labbro sinistro.

Quando è uscita di casa indossava un giubbotto nero e pantaloni scuri, aveva con sé una borsetta tracolla nera. I carabinieri chiedono di contattare il 112 per segnalazioni.