Gp Qatar: Sainz "scelta gomme coraggiosa ma buona qualifica"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Per me è stata bella qualifica, ho fatto dei buoni giri anche se nella Q3 non sono stato perfetto.

Ho provato a mettere al limite la macchina nel secondo tentativo ma sono andato oltre e non sono riuscito ad abbassare il tempo".

Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz, che partirà settimo nel Gp del Qatar di domani, molto più avanti rispetto al compagno di scuderia, Charles Leclerc, che ha chiuso le qualifiche al 13/o posto. "Non è stato facile questo weekend, almeno finora: Alpine, AlphaTauri e McLaren sono tutte lì, mentre altre volte avevamo del margine", ha aggiunto lo spagnolo.

""Non avevo un gran feeling con la media, il passaggio in Q3 è stato di sicuro coraggioso ma anche rischioso e domani partiremo in questa configurazione - ha commentato ancora il ferrarista -. Non sarà un vantaggio alla partenza, ma ci darà una mano già dopo qualche giro. Sarà bello fare qualcosa di diverso dagli altri".

Molto deluso Leclerc, che sottolinea il secondo di distacco subito: "Non è che stavo facendo grandissimi errori o cose fuori dal normale. Ora dobbiamo guardare bene perché questa volta non ho una spiegazione - ha affermato -. Normalmente quando scendo dalla macchina dopo la qualifica ho sempre una spiegazione, però questa volta non c'è e dunque è veramente una bruttissima sorpresa". (ANSA).