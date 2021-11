Vaccini: E-R, anticipata al 22 somministrazione terze dosi

Anticipato a lunedì 22 novembre l'avvio della somministrazione (non la sola prenotazione) delle terze dosi di vaccino anti-Covid per i cittadini tra i 40 e i 59 anni, una platea di oltre un milione e 100mila persone: la Regione Emilia-Romagna è pronta a recepire le indicazioni della struttura commissariale nazionale. Possono prenotarsi, sempre da lunedì, le persone in questa fascia d'età che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi (180 giorni).

Rispetto alla data di partenza delle somministrazioni fissata per l'1 dicembre, la circolare del Commissario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, dà la possibilità alle Regioni di anticipare di nove giorni la dose booster per questa fascia d'età, "alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico delle ultime settimane, con il progressivo incremento dell'incidenza settimanale di nuovi casi e la crescita dei contagi".

Oggi la direzione generale dell'assessorato regionale alle Politiche per la salute ha fornito alle Aziende sanitarie e a tutte le strutture interessate le indicazioni operative per procedere con un'organizzazione rapida.