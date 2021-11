Scontro tra auto e scooter nel Modenese, due morti

Schianto mortale questa mattina poco prima delle 7 a Nonantola, nel Modenese: per motivi e con una dinamica ancora da chiarire, una vettura e uno scooter si sono scontrati ed entrambi i conducenti dei mezzi sono morti. Le vittime sono un uomo di 44 anni, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere dell'auto, e una donna di 58. L'incidente è avvenuto sulla via di Mezzo, appena fuori Nonantola. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Non risultano altre persone coinvolte.