Saga Coffee: Bonaccini ai dipendenti, Orlando verrà qui

"Mi ha detto il ministro Andrea Orlando di dirvi che nei prossimi giorni verrà qui". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, incontrando a Gaggio Montano (Bologna) i dipendenti della Saga Coffee al sedicesimo giorno di presidio davanti allo stabilimento che la proprietà, il gruppo bergamasco Evoca, ha annunciato di voler chiudere entro il 2022.

"Non è che la venuta o l'andata sia risolutiva dei problemi, ma io credo che ci siano dei momenti in cui anche la presenza fisica e umana conti ancora qualcosa in questo Paese", sottolinea Bonaccini. "Al Mise è pronto per essere attivato il tavolo, perché il governo deve prendere questa vertenza come una vertenza anche nazionale, dobbiamo tenere la filiera tutta insieme e tutta unita", fa sapere il governatore. Bonaccini, che spiega di avere incontrato Orlando dopo la sua visita a Bruxelles, si rivolge all'esecutivo: "Serve che adesso il governo metta in campo in tempi brevissimi un provvedimento contro le delocalizzazioni".

Con il presidente della Regione sono saliti a Gaggio Montano l'assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, il sindaco metropolitano Matteo Lepore, la vicesindaca di Bologna Emily Clancy, i sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e i parlamentari Andrea De Maria, Gianluca Benamati e Vasco Errani.