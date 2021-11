Gup, caserma Levante zona franca di prassi degenerate

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - "I protagonisti di questo processo erano quasi tutti carabinieri semplici e appuntati, la 'truppa' come provocatoriamente sostenuto da alcuni difensori, uomini che ormai avevano sdoganato un modo di agire al di fuori delle regole, in una zona franca dove erano ammesse prassi degenerate". E' la chiosa al termine delle 488 pagine della sentenza con cui il Gup di Piacenza Fiammetta Modica motiva le condanne per i carabinieri della stazione Levante: la più alta, 12 anni per l'appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader del gruppo della caserma sequestrata nell'estate 2020. (ANSA).