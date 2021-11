Festini e cocaina, imprenditore ai domiciliari a Bologna

I carabinieri di Bologna hanno eseguito una misura di arresti domiciliari nei confronti di un piccolo imprenditore di 45 anni, coinvolto nelle indagini, coordinate dalla Procura (pm Stefano Dambruoso), sulla presunta partecipazione a festini a base di cocaina e sesso, un nuovo filone dell'inchiesta 'Villa Inferno' di qualche mese fa, dove si ipotizzavano episodi di spaccio e prostituzione. Il filone principale è attualmente in udienza preliminare, con 15 imputati. Non sono ancora noti i reati per cui l'imprenditore è stato arrestato.