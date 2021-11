Covid: in E-R nuovi casi sopra mille, come a fine aprile

Tornano sopra quota mille i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 1.014 le infezioni rilevate su oltre 33mila tamponi delle ultime 24 ore. Non si era sopra mille da fine aprile (1.205 il 30 aprile 2021). È quanto comunica la Regione nel bollettino. Ricoveri in salita anche se la pressione sugli ospedali al momento non tocca le soglie "sensibili": ci sono quattro persone in più in terapia intensiva (totale 49 persone) e altre 12 nei reparti Covid (468). Si contano altri sette decessi con Covid-19, anziani. Nelle province in testa per nuovi contagi ancora Bologna (187 casi), Forlì-Cesena (183), Ravenna (163), Modena (154).