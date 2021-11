Assemblea dei ragazzi e delle ragazze si insedia in Regione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Si insedierà sabato 20 novembre, dalle 11 alle 13, nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna, l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze, un "consiglio regionale" composto esclusivamente da giovanissimi (da 9 a 18 anni) che collaborerà direttamente all'attività dell'ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, supportando anche il lavoro dell'Assemblea legislativa regionale. All'insediamento saranno presenti la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, il direttore generale dell'Assemblea Leonardo Draghetti e la Garante Clede Maria Garavini.

L'Assemblea è composta da 50 giovani, venti per la fascia di età corrispondente alla scuola primaria e secondaria di primo grado e 30 per quella della scuola secondaria di secondo grado, 29 ragazze e 21 ragazzi. L'Assemblea ha funzioni consultive e propositive: esprime opinioni e valutazioni su tematiche di attualità e su provvedimenti in studio o attuati dalla Regione o da altre istituzioni del territorio regionale; formula proposte di interventi che le istituzioni potrebbero attuare al fine di contribuire al benessere e alla salvaguardia dei diritti delle persone minori di età; propone e collabora a iniziative finalizzate a diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. (ANSA).