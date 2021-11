Nasce 'tvdigitaler', per agevolare passaggio a nuovi sistemi

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Per agevolare il passaggio verso i nuovi sistemi di compressione digitale e verso il Dvb-T2, ovvero il digitale terrestre di seconda generazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso una campagna di comunicazione a livello nazionale con spot pubblicitari, un sito Web nuovatvdigitale.mise.gov.it dedicato e un'intensa attività sui Social Network con la pagina @nuovatvdigitale.

In Emilia-Romagna sono "scesi in campo" Corecom, Lepida e Regione per accompagnare la comunicazione verso i cittadini, realizzando a questo proposito un sito web tvdigitaler.it con le principali informazioni che interessano il territorio regionale, organizzate e aggiornate in base ai provvedimenti nazionali.

Sul sito dedicato - spiega la Regione - gli utenti possono trovare informazioni sulla tempistica riguardante l'adeguamento tecnologico, istruzioni sul corretto smaltimento dei Raee, su come ottenere lo sconto sull'acquisto di un nuovo Tv o un nuovo decoder, e informazioni tecniche a uso degli operatori e degli antennisti per orientarsi sui canali, sulle reti di primo e secondo livello e sulla situazione nelle diverse province.

(ANSA).