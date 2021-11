Lezioni di Storia all'Arena del Sole la domenica mattina

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Le Lezioni di Storia, nate dalla collaborazione tra Emilia Romagna Teatro e l'editore Laterza, riprendono la domenica mattina alle 11 all'Arena del Sole di Bologna con un ricco calendario di appuntamenti che sarà inaugurato il 21 novembre da uno degli storici italiani più autorevoli, Alessandro Barbero, conosciuto per i suoi libri e per le sue collaborazioni televisive. 'Dante e la guerra', il titolo del primo incontro, racconta in maniera insolita, tracciandone un ritratto singolare, uno dei personaggi più cari al professore torinese.

Nella lezione si racconterà di un Dante ventiquattrenne che si trova in battaglia, quella di Campaldino dell'11 giugno 1289.

Ha paura. E' la prima volta, ma non l'ultima, che si trova in battaglia. L'abito rosso da laureato e la corona d'alloro, con cui è sempre raffigurato, sono uno stereotipo immaginario che non rende giustizia allo spirito del tempo, un tempo in cui combattere era un dovere per ogni cittadino e la violenza era parte accettata della vita. Si potrà conoscere, insomma, l'arte più umana del poeta del dolce stil novo. Le lezioni continueranno poi a partire dal 16 gennaio fino al 3 aprile con il nuovo ciclo Le opere dell'uomo: prendendo spunto dalla storia della realizzazione d'importanti opere del mondo (il Tempio di Gerusalemme, il Colosseo, la Mezquita di Cordoba, il Teatro della Scala, il Muro di Berlino, il palazzo della memoria), sei studiosi, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, ricostruiscono l'origine di un'idea, il suo farsi concreto, la continuità o le trasformazioni del tempo.

Il 16 gennaio toccherà a Luciano Canfora, il 30 gennaio Andrea Giardina, Amedeo Feniello il 13 febbraio, Carlotta Sorba il 6 marzo, il 13 marzo Carlo Greppi, chiude il ciclo il 3 aprile Ivano Dionigi. (ANSA).