Biolchim: azionisti, azienda non è in vendita

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - NB Renaissance e Chequers, azionisti di Biolchim, precisano "che al momento l'azienda bolognese non è in vendita e che non si sta preparando alcuna cessione". Lo si legge in una nota dopo le voci riportate sulla stampa di una vendita del produttore di fertilizzanti speciali e biostimolanti.

"Inoltre, vengono riportati dati che si riferiscono alla sola capogruppo e non consolidati. I ricavi del gruppo Biolchim nel 2020 sono stati, infatti, pari a circa 123 milioni di euro con un Ebitda di oltre 29 milioni", spiega il comunicato. (ANSA).