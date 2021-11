Vaccini: a Bologna hub in fiera per la terza dose

Sarà nel padiglione 33 della fiera, di fronte alla Regione, l'hub vaccinale di Bologna allestito per accelerare sulla somministrazione delle terze dosi. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per renderlo operativo dai primi di dicembre. "È fondamentale farsi trovare preparati contro la nuova possibile ondata di contagi - ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore - per questo ci siamo attivati con l'Ausl per individuare ed allestire questo nuovo hub in un luogo logisticamente ottimale". L'obiettivo della Regione è garantire a tutti la terza dose.

"Dopo aver già raggiunto sostanzialmente a livello regionale il 90% di copertura con le prime dosi e l'88% di ciclo completo - dice l'assessore alla Salute Raffaele Donini - mettiamo in campo un'organizzazione territoriale che ci permetta di continuare a garantire l'immunità anche nei mesi a venire. L'emergenza non è terminata, perciò l'invito a tutti i cittadini è a vaccinarsi non appena arriverà il loro turno".