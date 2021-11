Scarsa igiene e alimenti scaduti, chiuso minimarket

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - Condizioni igieniche precarie, alimenti di provenienza sconosciuta e confezioni di carne già scaduta. E' la situazione trovata dalla polizia in un minimarket di via San Vitale, nel centro di Bologna. Il negozio è stato chiuso, con un provvedimento di sospensione della licenza a tempo indeterminato, fino a che non verranno garantite adeguate misure di sicurezza, firmato dal questore Isabella Fusiello. Per il titolare scatteranno inoltre pesanti sanzioni amministrative derivanti dalle anomalie e irregolarità rilevate.

Un primo controllo nell'Asian Minimarket è stato fatto ieri sera dalla squadra investigativa della polizia amministrativa, i cui agenti hanno riscontrato irregolarità inerenti la mancata esposizione di certificazioni all'interno dei locali, oltre a problemi di pulizia e di conservazione degli alimenti destinati alla vendita nel settore macelleria. Questa mattina si è proceduto a una seconda ispezione con il supporto della sanità pubblica dell'Ausl, che ha confermato le gravi anomalie nella conservazione degli alimenti e della pulizia degli ambienti. Al termine del controllo sono stati sequestrati 40 kg di carne di cui non risultava attestata la provenienza, tra cui alcune scatole risultavano già scadute. (ANSA).