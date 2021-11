Mostre: 'Caleidoscopica' di Olimpia Zagnoli va al 16 gennaio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 NOV - Grazie alla risposta del pubblico che nelle prime settimane di apertura ha varcato la soglia dei cinquecenteschi spazi dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, la mostra 'Caleidoscopica. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli' è stata prorogata al 16 gennaio (la chiusura era prevista il 28 novembre). Promossa da Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con il Comune di Reggio, l'esposizione racconta la poetica e la straordinaria inventiva della giovane illustratrice di origine reggiana già nota nel mondo.

Il lavoro di Olimpia Zagnoli - spiegano gli organizzatori - "è riuscito a riportare appassionati, studenti e famiglie a riappropriarsi di quel momento di formazione e relazione che è la visita ad una mostra, e lo ha fatto mescolando design, cultura pop e ironia. Composizioni geometriche, colori brillanti e linee essenziali sono gli elementi che Olimpia unisce generando, come in un caleidoscopio, la meraviglia".

La Fondazione Palazzo Magnani ha previsto anche una serie di aperture straordinarie durante le festività natalizie che, insieme alle visite guidate, i laboratori per famiglie e un programma di eventi, contribuiranno a costruire una visione ancora più approfondita dell'artista e della sua opera. (ANSA).