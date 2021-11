Monica Leone e Michele Campanella nella 9a di Beethoven

(ANSA) - CARPI, 16 NOV - I pianisti Monica Leone e Michele Campanella saranno ospiti del Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, il 21 novembre alle 17, impegnati in un programma che prevede l'esecuzione della Sinfonia N. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per due pianoforti fatta da Franz Liszt. Quelle del compositore ungherese non sono considerate semplici copie per pianoforte di opere sinfoniche, ma veri e propri "nuovi originali": in particolare alla "Nona" di Beethoven (del 1824, detta anche "Sinfonia Corale") Liszt dedicò nel 1850 una versione per due pianoforti che più rispondeva all'ampiezza dello spazio sonoro e alla complessità della scrittura contrappuntistica. Un compito splendidamente riuscito, un esercizio poetico che ci fa apprezzare aspetti inusuali del capolavoro beethoveniano. Monica Leone e Michele Campanella, coppia anche nella vita, costituiscono un duo frutto di una mentalità e di un approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti, nella scuola pianistica di Vincenzo Vitale. Alcuni fa, ormai, Campanella incise su disco l'intero ciclo delle sinfonie beethoveniane nella trascrizione lisztiana. (ANSA).