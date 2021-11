Covid: in Emilia-Romagna 566 nuovi casi e otto morti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - E' di 566 nuovi casi di positività e otto morti, il bilancio della pandemia da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. I nuovi contagiati sono stati individuati sulla base di oltre 33mila tamponi e fra loro 213 sono asintomatici.

I casi attivi superano quota 11mila, e il 95,7% di loro è in isolamento domiciliare. Continua, però, al crescita dei ricoverati che sono 42 in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 433 negli altri reparti Covid (+15).

Le vittime sono tre nel Bolognese (tre donne di 87, 83 e 78 anni), una in provincia di Modena (una donna di 83 anni), uno nell'Imolese (un uomo di 77 anni), due in provincia di Ferrara (2 donne di 75 e 67 anni) e uno, un uomo di 94 anni, a Forlì.

Bologna con 191 casi (tre dei quali nell'Imolese) è la provincia con il numero più alto di contagi in termini assoluti, seguita da Forlì-Cesena (85) e Modena (73). (ANSA).