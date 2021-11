Carabinieri: a Bologna presentato calendario dell'Arma 2022

(ANSA) - BOLOGNA, 16 NOV - E' stato presentato anche a Bologna, come in altre città dell'Emilia-Romagna, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2022. L'opera, realizzata dall'artista Sandro Chia, i testi sono dello scrittore Carlo Lucarelli, celebra i duecento anni del primo Regolamento Generale dell'Arma. Alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Davide Angrisani, questa mattina il comandante provinciale, colonnello Rodolfo Santovito, ha presentato il calendario.

"Il rapporto dei carabinieri con la società - ha spiegato - è il filo conduttore dell'opera insieme ai riferimenti al Regolamento Generale dell'Arma. Nel rapporto tra i carabinieri e i cittadini si fonda la cifra distintiva della nostra amministrazione: un rapporto biunivoco su cui l'Arma, tutti i giorni, ha costruito e costruisce la sua storia che, come sapete ormai, è ultra secolare". (ANSA).