Rugby: verso Italia-Uruguay; Crowley chiama Tavuyara

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Non preso in considerazione dalle Fiji per i Mondiali del 2019, Ratuva Tavuyara ha trovato posto in un'altra nazionale, quella italiana. L'ala del Benetton, privo di passaporto del Bel Paese ma residente a Treviso da tre anni, è infatti l'ennesimo equiparato che ha deciso di sposare la causa azzurra, visto che oggi è stato convocato dal ct Kieran Crowley, e anche l'ultimo che sfrutterà il requisito della residenza per un triennio, visto che ora le regole sugli equiparati cambieranno e gli anni necessari diventeranno cinque.

Intanto Tavuyara si unisce al gruppo dell'Italrugby che ha ripreso a lavorare a Verona in vista del test match di sabato al 'Lanfranchi' di Parma contro l'Uruguay, terzo e ultimo impegno degli azzurri nelle 'Autumn Series' che li hanno visti sconfitti da Nuova Zelanda a Argentina. Proprio ieri l'Uruguay ha giocato a Padova contro l'Italia A di Alessandro Troncon (una sorta di nazionale riserve) perdendo per 31-13 e questo fa capire che sabato alla Nazionale maggiore non verranno concesse alternative alla vittoria, altrimenti sarebbe crisi più nera della maglia degli All Blacks.

Al gruppo azzurro si sono aggregati anche Braam Steyn, Pierre Bruno, Leonardo Marin e Cherif Traorè, reduci proprio dalla partita contro l'Uruguay al 'Plebiscito' di Padova. (ANSA).