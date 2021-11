Metano dai diamanti, meccanismo rivelatore su ciclo carbonio

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Trasformare una delle gemme più rare e preziose al mondo - il diamante - in uno dei più dannosi gas serra - il metano. Ci è riuscito un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, dell'Università di Edimburgo (Regno Unito), del Centre National de la Recherche Scientifique (Francia) e dello Hpstar (Cina) con un obiettivo preciso: aiutarci a conoscere meglio il ciclo profondo del carbonio e la formazione di idrocarburi tramite processi abiotici (cioè non legati ad attività biologica) nelle profondità della Terra. Lo studio è pubblicato su Nature Communications.

Nonostante rappresenti almeno il 90% del totale del ciclo del carbonio, la sua parte profonda - che avviene al di sotto della superficie terrestre - è oggi quella meno conosciuta. Questo fenomeno è però fondamentale per la presenza di vita sul nostro pianeta, perché permette al carbonio presente nelle profondità del pianeta di tornare nell'atmosfera. "La possibile formazione di diamanti a partire dalla decomposizione del metano è un processo noto, ma il fenomeno inverso era finora un tassello mancante per la comprensione del ciclo profondo del carbonio", spiega Alberto Vitale Brovarone, professore dell'Università di Bologna, tra gli autori dello studio.

Parte del ciclo profondo del carbonio è infatti anche la possibile formazione di idrocarburi come il metano attraverso processi indipendenti da attività biologiche, una teoria estremamente controversa da più di un secolo. I ricercatori hanno esplorato questa possibilità, e lo hanno fatto partendo dai diamanti: gemme presenti nel mantello terrestre e composte da atomi di carbonio ordinati. Ricreando in laboratorio livelli di pressione e temperatura simili a quelli presenti nel mantello superiore terrestre sono riusciti a far reagire idrogeno e diamanti, generando metano. "Questo - sottolinea Brovarone - dimostra che idrocarburi come il metano si possono formare a grandi profondità in assenza di attività biologica: un fenomeno che potrebbe avere un ruolo fondamentale nel ciclo profondo del carbonio". (ANSA).