Covid: 676 nuovi casi in E-R, stabili ricoveri terapia intensiva

(ANSA) - BOLOGNA, 14 NOV - Sono 676 - 439.525 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna su un totale di 20.707 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 222 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento dei contatti e di screening. Guardando al territorio in testa si trova la provincia di Bologna con 109 nuovi casi, seguita da Ravenna con 96, Forlì (81), Rimini (68), Ferrara (62), Cesena (59), Modena (56), Reggio Emilia (54), Imola (44), Parma (31) e Piacenza (16).

Le persone guarite sono 287 in più rispetto a ieri e si attestano, complessivamente, a quota 415.272 mentre i malati effettivi, in crescita di 380 unità, arrivano a quota 10.589: di questi, le persone in isolamento a casa sono il 95,8% . Da ieri si registrano 9 decessi: tre donne di 82, 85 e 91 anni a Piacenza; una donna di 73 anni a Parma; un uomo e una donna di 87 anni a Bologna; una donna di 62 anni a Imola; una donna di 77 anni a Ravenna e un uomo di 83 anni a Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.664. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri) e 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri).

Sul fronte vaccinale, intorno a mezzogiorno, sono state somministrate complessivamente 7.084.214 dosi; sul totale, 3.526.556 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale mentre le terze dosi fatte sono arrivate a quota 271.824. (ANSA).