Ladri tentano furto da 250mila euro in outlet nel Bolognese

Erano riusciti a caricare a bordo di un furgone 435 capi di abbigliamento di un noto marchio del lusso che avevano rubato da un outlet a Granarolo dell'Emilia, nel Bolognese, per un valore, secondo le stime dei carabinieri, di 250mila euro. Poco dopo mezzanotte, secondo la ricostruzione, tre ladri, dopo avere tagliato le recinzioni e divelto una grata di sicurezza a protezione di una porta d'accesso, hanno portato il furgone, rubato a Trento qualche giorno prima, all'interno del parcheggio e lo hanno caricato con tutto quello che sono riusciti a prendere dagli scaffali.

Immediatamente è scattato l'allarme del capannone che ha mandato un'allerta anche alla centrale operativa del 112. Tre pattuglie del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno raggiunto l'outlet e si sono messe all'inseguimento dei ladri fuggiti a bordo del furgone. Dopo poco, i tre sono scesi dal mezzo abbandonandolo, con la refurtiva, lungo la via Porrettana e sono scappati per i campi.

Sono state avviate le indagini per rintracciare i responsabili, acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'outlet era già finito nel mirino dei ladri anche negli anni scorsi.