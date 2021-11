Jogging sui binari Av, traffico rallentato su Milano-Bologna

Traffico rallentato per oltre due ore in tarda mattinata sulla linea ferroviaria alta velocità tra Milano e Bologna per la presenza di una persona sui binari, nel tratto tra Piacenza e Fidenza (Parma), che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. A quanto risulta, si sarebbe trattato di un uomo che stava facendo jogging sui binari. All'intervento delle pattuglie Polfer si è dileguato facendo perdere le sue tracce.

Nel frattempo il traffico è stato fortemente rallentato dalle 11 circa fino alle 13.30, con conseguente accumulo di ritardi per i treni di lunga percorrenza fino a oltre un'ora e 40 minuti. Alcuni convogli, durante l'intervento, erano stati instradati sulla linea convenzionale.

I disagi per i passeggeri si sono sommati a quelli causati alle 9 dall'interruzione temporanea della tratta ferroviaria tradizionale tra Milano e Bologna per una persona deceduta sui binari alla stazione di Parma in seguito, secondo quanto ricostruito, a un gesto volontario. Il traffico è tornato regolare solo intorno a mezzogiorno dopo i rilievi dell'autorità giudiziaria. I ritardi accumulati sulla tratta sono stati di oltre due ore, con alcune parziali cancellazioni.