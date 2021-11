Dai droni ai robot, la scuola digitale è 'on the road'

Far volare un drone, usare i visori a realtà aumentata, imparare a conoscere e programmare robot, action cam, avvicinarsi all'universo digitale di web radio, podcast e altri strumenti di creatività: è la scuola "on the road" che in Emilia-Romagna raggiungerà bambini e ragazzi di 23 plessi scolastici (elementari e medie) in comuni dell'Appennino piacentino e parmense. L'aula è un bus, il 'Digital Bus School', nato dall'idea di un maestro elementare sulla scia del John Lennon Educational Bus che due decenni fa viaggiava per le strade degli Stati Uniti e permetteva ai ragazzi di salire a bordo per registrare la propria musica.

Italo Ravenna, maestro di Borgo Val di Taro (Parma), ha pensato a una specie di scuola a domicilio per le nuove tecnologie e per il digitale per gli studenti delle aree interne. Il Digital School Bus è un mini-pullman completamente elettrico e attrezzato con strumentazione tecnologica avanzata.

Coinvolgerà alunni e docenti in progetti innovativi e digitali, come imparare a far volare un drone, utilizzare visori di realtà aumentata per vivere esperienze tridimensionali virtuali o un robot rover per simulare la perlustrazione della superficie di un pianeta - simile al famoso Perseverance impiegato su Marte - o una action cam per costruire video d'impatto e innovativi.

L'iniziativa è finanziata con 375mila euro di risorse nazionali erogate della Regione nell'ambito del progetto Appennino Smart e Aree Interne Emilia-Romagna. Oggi la tappa inaugurale, alla scuola Primaria di Ponte dell'Olio (Piacenza), istituto capofila del progetto. Il maestro Ravenna, esperto di media education, è l'educatore digitale che, supportato da tutor, viaggerà a bordo del van durante il tour.