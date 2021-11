Ausl Bologna, via prenotazioni per richiami a vaccinati J&J

Sono aperte le prenotazioni per ricevere il richiamo al vaccino anti-Covid per tutti coloro che hanno ricevuto il monodose Janssen (J&J), a prescindere dall'età, ad almeno sei mesi dalla dose ricevuta. Lo rende noto l'Ausl di Bologna dopo che nei giorni scorsi la Regione Emilia-Romagna aveva dato indicazioni operative per il richiamo ai vaccinati Janssen.

Dopo gli aggiornamenti ricevuti dal ministero della Salute e dalla Struttura commissariale nazionale - che hanno fatto seguito al parere di Aifa - la Regione ha infatti previsto che tutti i cittadini, senza vincolo di età, vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con un'unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-Rna nei dosaggi autorizzati per il 'booster': quindi o il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech (dose intera); oppure Spikevax di Moderna, in questo caso mezza dose rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario.