Ubriaco chiama l'ex compagna cinquanta volte, arrestato

I carabinieri hanno arrestato ieri un 40enne bolognese che, ubriaco, ha chiamato almeno cinquanta volte l'ex compagna che, dalla provincia, ha raggiunto Bologna per motivi di lavoro. La donna, in passato, aveva già denunciato altri quattro episodi di maltrattamenti, anche violenti, avvenuti tra le mura domestiche anche prima della loro separazione che è stata a fine estate. Quando lei ha trovato le chiamate sul cellulare, spaventata ha allertato il 112 e i militari del nucleo radiomobile hanno rintracciato l'ex compagno, con precedenti alle spalle, che è stato arrestato per atti persecutori.