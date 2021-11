Piano per organico, il Teatro Comunale Bologna revoca sciopero

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - Lo sciopero annunciato dai lavoratori del Teatro Comunale di Bologna per domenica 14 novembre, nel giorno del debutto del nuovo allestimento di 'Adriana Lecouvreur' con la star internazionale Kristine Opolais, al momento è scongiurato. Lo annunciano le organizzazioni sindacali spiegando di aver trovato un punto di incontro con la direzione del teatro al termine del lungo confronto odierno. I sindacati hanno chiesto alla direzione atti formali per superare il blocco contrapposto dal consiglio di indirizzo all'invio della nuova dotazione organica, oltre che per migliorare la condizione retributiva di tutti i lavoratori del teatro.

Al termine dell'incontro, dopo cinque ore, spiegano i sindacati, "la direzione del Tcbo ha riconosciuto la fondatezza delle denunce sindacali rispetto alle sofferenze di organico e di retribuzione" e ha "preso atto delle critiche costruttive avanzate dalle organizzazioni sindacali alla proposta di dotazione organica presentata nel giugno scorso".

Questi alcuni degli impegni messi a verbale: la direzione, con l'avvallo del sindaco di Bbologna, conferma la proposta di dotazione organica, approvata dai sindaci revisori, e si impegna a presentarla al ministero nel più breve tempo possibile e senza modifiche, né sulla forma né sulla sostanza, rispetto a quanto illustrato nei dettagli nel giugno scorso alle organizzazioni sindacali. A partire dal prossimo anno, laddove il bilancio sia positivo, la direzione erogherà un premio collettivo per tutti i lavoratori con modalità condivise con il sindacato. Condivisa l'esigenza di un rapido rinnovo del contratto nazionale di lavoro, con impegno in tal senso.

Lo sciopero è sospeso per il 14 novembre ma - sottolineano le organizzazioni sindacali - "sarà immediatamente riconvocato nel caso di risultati negativi o di assenza di risultati entro il 15 dicembre". (ANSA).