L'Orestea di Eschilo in prima nazionale a Lenz di Parma

Il progetto scenico di Lenz Fondazione di Parma dedicato all'Orestea di Eschilo, risultato di tre creazioni realizzate fra il 2018 e il 2020, saranno presentate in prima nazionale in un unicum scenico a Lenz Teatro dal 13 al 20 novembre nell'ambito della venticinquesima edizione del Festival Natura Dèi Teatri.

Sulla scena sei attrici di diverse generazioni e provenienze e le riflessioni di curatrici, studiose, attiviste, filosofe: "Un messaggio politico e culturale molto nitido - spiega Maria Federica Maestri, regista e autrice - che nell'anno di Parma Capitale italiana della Cultura vuole evidenziare la potenza espressiva e la densità estetica delle donne nel panorama artistico contemporaneo". "Le tragedie che compongono l'Orestea (Agamennone, Le Coefeore, Le Eumenidi) rappresentano un'unica storia familiare suddivisa in tre episodi, le cui radici affondano nella tradizione mitica dell'antica Grecia - aggiunge Francesco Pititto, che ha curato drammaturgia e riscrittura della trilogia - L'assassinio di Agamennone e della sua amante-schiava Cassandra da parte della sposa Clitennestra, la vendetta del figlio Oreste che con la complicità della sorella Elettra uccide la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale ad opera del tribunale dell'Areopago".

L'Orestea di Lenz sarà interpretata da Valentina Barbarini, Monica Barone, Lara Bonvini, Sandra Soncini, Carlotta Spaggiari e Barbara Voghera, con i suoni disegnati da Lillevan, artista tra i più significativi della scena elettronica musicale internazionale che da molti anni collabora con l'ensemble. Il Festival Natura Dèi Teatri #25 proseguirà fino al 26 novembre.

