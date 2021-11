Lavoro: 'blitz' Si Cobas alla Tnt Fedex a Interporto Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Azione dimostrativa da parte del sindacato SiCobas, nella serata di ieri, alla Tnt Fedex - società della logistica - al blocco 3.2 dell'Interporto di Bologna. Esponenti dell'organizzazione sindacale e una trentina di lavoratori - a quanto si è appreso - sono entrati nel magazzino, per denunciare, quelle che il sindacato ritiene gravi condizioni lavorative, nel complesso, all'interno della struttura dove lavora in appalto la Xbt Logistica Servizi.

Intorno alle 21.15, sempre a quanto si è appreso, i manifestanti si sono incontrati nell'area dove di solito entrano i camion e dove un sindacalista di SiCobas ha parlato al megafono. Poi, stante la porta di ingresso chiusa, l'entrata nel magazzino da una apertura utilizzata per le attività di carico e scarico. Nel locale - in cui si sono vissuti attimi concitati con le persone presenti all'interno e con la sicurezza - i manifestanti sono rimasti per circa mezz'ora.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ma non si sono registrati particolari problemi. I partecipanti all'azione dimostrativa si sono poi fermati in picchetto fuori dal magazzino prima di sciogliere l'adunata. (ANSA).