Esercito: colonnello Orsolini al comando Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Nel corso di una cerimonia alla caserma 'Cialdini' di Bologna, sede del Comando Militare Esercito 'Emilia-Romagna', è avvenuto l'avvicendamento al comando dell'unità tra il colonnello Fabrizio Ghiretti, cedente, e il parigrado, Guido Orsolini Orsolini, subentrante, che, contestualmente, ha assunto anche il comando del raggruppamento 'Emilia-Romagna' nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure.

Il passaggio di consegne, informa l'Esercito, è avvenuto nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti per il contenimento della diffusione del CoViD-19, alla presenza del vice comandante del Territorio del comando forze operative Nord, generale di divisione Ugo Cillo, del prefetto di Bologna Francesca Ferrandino e delle autorità civili e religiose della città metropolitana di Bologna.

Il Colonnello Ghiretti, che contestualmente lascia il servizio attivo dopo 38 anni, nel corso del suo saluto di commiato, ha ringraziato i collaboratori per "la professionalità e l'efficienza dimostrate in tutti gli impegni istituzionali".

Il Colonnello Orsolini Orsolini proviene dall'Accademia Militare di Modena, dove ha prestato servizio come di Capo di Stato Maggiore. (ANSA).