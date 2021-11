Aggredisce ex moglie, arrestato nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cento (Ferrara) per aver aggredito la ex moglie e un uomo che l'accompagnava. Su di lui gravava già un divieto di avvicinamento.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo ha incontrato per strada la moglie con un altra persone e ha cominciato a insultarli. Poi ha aggredito l'uomo che era con l'ex moglie, tirandogli dei sassi e colpendolo con una catena.

Ne è nata una colluttazione e a quel punto qualcuno ha chiamato i carabinieri, che prima hanno separato i litiganti (entrambi hanno riportato ferite lievi) poi arrestato l'aggressore, dopo aver appurato che aveva violato anche il divieto di avvicinamento. (ANSA).