Adriana Lecouvreur di Cilea al Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Dopo il successo in versione film-opera trasmessa da Rai5 lo scorso marzo, l'opera di Francesco Cilea "Adriana Lecouvreur" viene ora presentata per il palcoscenico con la presenza del pubblico del Teatro Comunale di Bologna in quattro recite, il 14 novembre alle 18 anche in diretta su Rai Radio3, con repliche il 16 e il 20 alle 20 e il 18 alle 18. La messa in scena della prima è ovviamente legata all'esito della trattativa ancora in corso tra i lavoratori, che hanno annunciato uno sciopero proprio per il 14 novembre, e la direzione della Fondazione.

Lo spettacolo è firmato dalla regista pesarese Rosetta Cucchi, da Tiziano Santi per le scene e da Claudia Pernigotti per i costumi. Quasi interamente confermato il cast della versione televisiva con l'atteso debutto bolognese del soprano lettone Kristine Opolais, star contesa dai principali teatri della scena internazionale, nel ruolo del titolo. Con lei sul palco Luciano Ganci nella parte di Maurizio, Veronica Simeoni in quella della Principessa di Bouillon e Sergio Vitale impegnato nelle vesti di Michonnet, unico nuovo interprete di questa ripresa dal vivo, assieme a un folto gruppo di comprimari. Alla guida dell'Orchestra di casa torna il direttore israeliano Asher Fisch, che nella prossima stagione dirigerà l'Otello verdiano e il Lohengrin di Wagner, con il Coro del TCBO preparato da Gea Garatti Ansini.

"L'anima di questo spettacolo rimane immutata - spiega Rosetta Cucchi - un'Adriana che attraversa i secoli, portando con sé gioie e tormenti di ogni grande artista. Anche l'approccio cinematografico idealmente è lo stesso, abbiamo lavorato con il bravissimo cast come se l'occhio della telecamera filmasse primi piani cercando di mantenere immutata l'essenza dei personaggi. Maurizio, nell'ultimo atto, - prosegue la regista - rimane solo un'immagine nella mente morente di Adriana e forse questa è stata la sfida più ardua da vincere tornando ad uno spettacolo dal vivo. Per il resto ho semplicemente cercato di riportare sul palcoscenico le atmosfere della macchina teatrale che lo circonda". (ANSA).