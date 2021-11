Uccisa a Faenza: ex marito la spiava con Gps e telecamere

(ANSA) - RAVENNA, 10 NOV - L'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua casa di Faenza (Ravenna), dopo la separazione aveva iniziato a sorvegliare la donna con Gps nascosti sull'auto e perfino con microcamere piazzate nell'armadio di casa. La ragione del rancore dell'uomo era di natura perlopiù economica: la spartizione del patrimonio coniugale. E quando la donna gli fece causa per l'alloggio matrimoniale, vincendola, e poi per ottenere quanto dovuto per il suo lavoro nell'attività di famiglia e per la cessione di una gelateria, lei stessa aveva manifestato agli amici il timore che lui si potesse vendicare. L'ex marito, inoltre, in un paio di occasioni avrebbe chiesto a un'amica se conoscesse qualcuno per "farle la festa".

E' quanto è emerso dalle deposizioni rese nell'udienza di oggi del processo in Corte d'Assise a Ravenna, che vede imputati il 54enne meccanico faentino Claudio Nanni, ex consorte della vittima indicato dall'accusa quale mandante dell'omicidio, e il 53enne Pierluigi Barbieri, reo confesso del delitto. (ANSA).