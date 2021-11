Superbonus: in E-R una piattaforma per chiederlo online

Il Superbonus 110%, in Emilia-Romagna, si può chiedere anche online. La Regione ha predisposto, con il supporto di Lepida, un apposito modulo informatico per presentare tutta la documentazione sui lavori da fare. Da alcuni giorni il modulo, 'Cila Superbonus', è disponibile online sulla piattaforma regionale 'Accesso unitario' di Lepida per tutti i professionisti del settore. "Si tratta di uno strumento prezioso - spiegano gli assessori regionali alla programmazione territoriale e paesaggistica, Barbara Lori, e al bilancio, Paolo Calvano - per accorciare sempre più le distanze tra cittadini e imprese, senza abbassare la guardia su legalità e rispetto delle regole. Questa nuova procedura, guidata per essere ancor più efficace, è inserita nel Patto per la semplificazione che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto e condiviso con i sottoscrittori del Patto per il lavoro e per il clima".