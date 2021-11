Storie di anziani e di angeli durante la pandemia

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - La Signora A. e il Signor E., marito e moglie, entrambi quasi centenari sono residenti in una casa di riposo: lei non ha più la minima idea di chi lui sia, mentre lui di lei dice "dev'essere una persona a cui voglio un gran bene", ma non sa dire chi sia. È uno dei racconti contenuti nel volume fotografico 'I nostri cari angeli - Our beloved angels' dell'editore bolognese Scripta Maneant da poco disponibile.

Il libro, con foto e testi di Diego Colombo e i contenuti di Luca Baccolini, Giovanna Botteri, Giampaolo Guida, Maria RitaParsi, Felicita Pistilli, Linda Laura Sabbadini e Laura Villani, compone un ritratto commovente ma pieno di speranza di persone abitanti in una residenza per anziani italiana durante l'isolamento sociale dei mesi scorsi dovuto alla pandemia.

Persone che non hanno potuto, nei momenti di massima diffusione del virus, godere del prezioso contatto fisico dei propri cari. Decine di storie che animano pagine struggenti in cui i protagonisti sono angeli smarriti tra difficoltà e solitudine in cui spesso l'età avanzata li costringe, ma il cui cuore è ancora in grado di illuminare l'esistenza di ogni persona. Ne risulta un volume fotografico che si muove sulla "via della tenerezza", quella indicata da Papa Francesco per sottolineare l'importanza della cura che dobbiamo avere per le persone anziane e sole. Con con i ricavati delle vendite del volume Scripta Maneant sosterrà il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - Unucef Italia, per unire in un abbraccio chi si affaccia sul mondo e coloro che se ne stanno accomiatando. Info: www.scriptamaneant.com. (ANSA).