Acquacoltura: l'Emilia-Romagna stanzia 4 milioni per ristori

Pronte le risorse a favore del settore dell'acquacoltura, duramente toccato dalla riduzione delle attività e dal calo di fatturato dovuto alla pandemia Covid nel periodo primo febbraio-31 dicembre 2020. Lo ha deciso la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna dando il via all'avviso pubblico, finanziato da risorse per quasi 4 milioni del Feamp, il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura e da fondi nazionali e regionali.

L'intervento intende sostenere gli acquacoltori attraverso contributi di compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite e comprende tutte le imprese dell'intero territorio regionale, comprese le acque marine di competenza. "Con questo bando - sottolinea l'assessore regionale alla Pesca, Alessio Mammi - mettiamo a disposizione una misura concreta per dare un parziale ristoro a un settore composto da tante piccole imprese che hanno subito danni ingenti per le conseguenze della pandemia Covid e le riduzioni di produzione e vendita per le quali anche questo settore è stato pesantemente colpito".