Saga Coffee: Evoca conferma chiusura e cerca acquirenti

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Il gruppo Evoca ha confermato l'intenzione di chiudere lo stabilimento della Saga Coffee di Gaggio Montano (Bologna), ma valuta l'ipotesi di un percorso di reindustrializzazione, cioè di trovare una nuova proprietà per il sito in cui lavorano 220 persone. È quanto emerge dal tavolo in Regione, al termine di un incontro durato due ore tra i vertici del gruppo (rappresentati dall'ad Andrea Zocchi), i sindacati, la rsu, Regione e Città metropolitana. A dirlo sono sindacati e istituzioni alla fine dell'incontro. Il prossimo tavolo si terrà il 23 novembre, sempre in Regione. (ANSA).