Muore travolto da un'auto mentre attraversa strada a Modena

(ANSA) - MODENA, 09 NOV - Travolto e ucciso mentre attraversa la strada insieme al figlio. A Modena intorno alle 18 un 76enne è morto in un incidente stradale avvenuto in via Canaletto Sud.

Entrambi i pedoni sono stati investiti da un'auto guidata da un uomo di 40 anni che non è riuscito ad evitare l'impatto.

Secondo alcuni testimoni, l'incidente sarebbe avvenuto mentre padre e figlio, che ha 46 anni ed ha riportato ferite di media gravità, stavano attraversando per raggiungere un vicino supermercato. Da chiarire se si trovassero o meno sulle strisce pedonali. L'anziano è morto sul colpo. Sul posto polizia municipale e 118. (ANSA).