Il mito di Napoleone raccontato dal Teatro Comunale Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Ci sono i più grandi personaggi della storia al centro della nuova rassegna proposta dal Teatro Comunale di Bologna "Storie tra arte e storia in palcoscenico", un ciclo di incontri dedicato ai protagonisti più influenti della società e della cultura durante i secoli, raccontati attraverso aneddoti, curiosità e opere d'arte, per esplorare anche gli aspetti più umani e i momenti più insoliti delle loro vite, al di là dell'immagine pubblica e più conosciuta. Il primo ciclo di appuntamenti è in programma dal 10 al 29 novembre nella Sala Bibiena del teatro alle 19, ed è intitolato "L'altro Napoleone, l'uomo dietro il mito". La biografa storica Alessandra Necci e lo storico dell'arte Giovanni Carlo Federico Villa parleranno di Napoleone Bonaparte, della sua famiglia e di tutta l'epopea, in un dialogo nel quale si intrecciano la grande storia, l'iconografia e il mito. Figura di estrema attualità e di cui ricorre quest'anno il bicentenario della morte. Nel primo incontro si parte dagli esordi, nel ricordo della madre di Napoleone, Letizia Ramolino, per toccare quindi i momenti salienti dell'epopea. Si prosegue quindi il 17, col racconto della famiglia Bonaparte, l'influenza che ha esercitato sull'illustre congiunto e le ambizioni che l'hanno mossa. Il 24 è la volta della vita sentimentale di Napoleone, con particolare attenzione alla moglie Giuseppina e all'amante Maria Walewska.

Infine, lunedì 29 il dialogo si incentrerà sul secondo matrimonio di Bonaparte con Maria Luisa d'Austria e sulla nascita dell'erede, il re di Roma. Si arriverà quindi al crollo dell'Impero, all'esilio, alla morte di Napoleone e alla nascita del mito. (ANSA).