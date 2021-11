Covid: in E-R 458 nuovi casi, due morti e ricoveri stabili

In Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 458, un dato lievemente più basso rispetto agli ultimi giorni in cui si era costantemente sopra 500, rilevati su poco più di 32mila tamponi delle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione evidenzia anche ricoveri stabili, con tre pazienti in più in terapia intensiva (40 in totale) e tre in meno negli altri reparti Covid (338). Mentre si contano altri due decessi, un 90enne del Modenese e un uomo di 52 anni della provincia di Rimini. L'età media dei nuovi contagi è di 44 anni. Nelle province, Bologna sempre in testa con 138 nuovi casi più altri 5 del circondario Imolese. Complessivamente i malati effettivi ad oggi sono 8.814 (+154), il 95,7% in isolamento a casa. Traguardo della campagna vaccinale con il superamento di 7 milioni di dosi somministrate.