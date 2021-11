Bonaccini: a sindaci E-R un posto per voto capo Stato

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - "Ho letto la proposta che Antonio Decaro ha avanzato pochi giorni fa rispetto a un'occasione che potrebbe diventare storica, quella dell'elezione della Repubblica, dove si chiede che nella delegazione delle Regioni possa far parte anche una sindaca o un sindaco. Per quanto mi riguarda, lasciando la potestà di decidere all'Assemblea Legislativa della mia Regione e secondo quanto previsto dalle norme, per quanto mi riguarda uno dei posti della nostra delegazione dovrà essere a disposizione dei sindaci". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo all'Assemblea Anci, a Parma, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

"Anche il mio, nel caso, per togliere ogni dubbio", ha aggiunto il governatore. Decaro ha ringraziato Bonaccini "per la sua proposta e per il suo coraggio istituzionale". "Far partecipare anche i sindaci al collegio più importante", cioè l'elezione del capo dello Stato 'dà l'idea che la Repubblica è basata anche sulle autonomie locali", ha detto dal palco dell'assemblea di Parma. (ANSA).