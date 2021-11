Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato avvertito alle 12.48 nell'Appennino romagnolo, in provincia di Forlì-Cesena e nel Mugello, in Toscana. L'epicentro, secondo l'Ingv, è stato nel territorio del comune di Premilcuore a una profondità di 8 chilometri. Non si ha notizia di danni.