Reddito: chef Vissani, vergogna, non si trova più personale

"Oggi tutti vogliono strafare.

Chef? Lo vedo scritto su troppi biglietti da visita, troppi si definiscono chef senza esperienza e formazione adeguati. Il reddito di cittadinanza? Una vergogna totale. Non si trova più personale in giro, educhiamo i nostri ragazzi al lavoro, al sacrificio, devono 'sporcarsi le mani'". Parole dello chef Gianfranco Vissani, premiato come 'Ambasciatore del gusto 2021' al Ferrara Food Festival, dal sindaco Alan Fabbri al Palaestense.

"La salama da sugo con la purea di patata - ha detto ancora Vissani, spiega una nota del Comune di Ferrara - è qualcosa di inarrivabile. Voi avete grandi piatti. Un risotto al bacio? Con anguilla e crema di limone. Il territorio è la nostra salvezza.

Stiamo con i piedi per terra se vogliamo salvare le nostre radici, la nostra storia e la nostra cultura". "Premio Ambasciatore del gusto 2021 a Gianfranco Vissani per la sua infaticabile opera di innovazione, sperimentazione e celebrazione dell'arte culinaria", è scritto sulla targa.

