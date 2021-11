Salone barbiere era base spaccio, licenza sospesa 15 giorni

Resterà chiuso per 15 giorni, con un provvedimento di sospensione della licenza firmato dal questore di Bologna Isabella Fusiello, il salone di un parrucchiere in via Petroni, nella zona universitaria. Secondo la polizia, il locale era diventato base operativa di alcuni spacciatori, uno dei quali qualche giorno fa è stato arrestato dalla squadra Mobile. Si tratta di un 23enne di origine tunisina, già noto per reati analoghi, perquisito mentre era seduto in uno dei divanetti del barbiere e trovato in possesso di sei dosi di eroina (che aveva in bocca) e 160 euro.

Il controllo è stato fatto a seguito di segnalazioni di cittadini e appostamenti, nei quali era emerso che il giovane andava spesso nel salone senza mai usufruire dei servizi di taglio. A seguito dell'arresto, la divisione di polizia amministrativa e di sicurezza della questura ieri ha notificato la sospensione della licenza al titolare del negozio, un commerciante pachistano di 52 anni, incensurato. Secondo gli investigatori, l'uomo non poteva essere all'oscuro dei 'giri' di spaccio gestiti dal giovane che frequentava il salone e, anche qualora fosse stato oggetto di intimidazioni, avrebbe dovuto rivolgersi alle forze dell'ordine.