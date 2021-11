Covid: Rezza misure e vaccini hanno evitato la grande ondata

"Abbiamo evitato, grazie alle misure di prevenzione e adesso ai vaccini, la grande ondata, quella che avrebbe saturato gli ospedali, li avrebbe congestionati, avrebbe fatto molti morti non solo a causa del Covid direttamente". È un passaggio dell'intervento di Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, al Festival della Scienza Medica a Palazzo Pepoli a Bologna e trasmesso in diretta streaming. La settima edizione dell'iniziativa è dedicata al post pandemia, all'analisi di cosa è avvenuto in questi due anni e di cosa il Covid-19 ci stia lasciando. Rezza tra i relatori insieme, fra gli altri, agli scienziati Edward Holmes, John Ioannidis, Alberto Mantovani, Pierluigi Viale.

Rezza ha evidenziato la campagna vaccinale "di successo" dell'Italia, sottolineando che la ratio della misura del Green pass stia nel ridurre i rischi di trasmissione del coronavirus e nel tenere aperte quante più attività possibili. Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas, si è soffermato anche sulle ultime novità per le cure al Covid-19, sottolineando che "il fatto di curare meglio non è un motivo per non vaccinarci", anzi. Sulle tante fake news relative ai vaccini, il professor Viale, direttore del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna, ha "smontato" quelle relative agli eventi avversi. In videocollegamento, l'epidemiologo Holmes, professore di Biologia evolutiva all'Università di Sidney, ha sostenuto la sua tesi sull'origine "naturale" della pandemia, portando argomentazioni sul fatto che il "salto di specie" del Sars-CoV-2 dall'animale all'uomo sia avvenuto nel famoso mercato di Wuhan. Dal palco di Bologna, l'epidemiologo statunitense Ioannidis si è concentrato sull'importanza dei vaccini, strumenti che "ci possono traghettare verso una situazione endemica in cui rischieremo di meno di contrarre il virus Sars-CoV-2 che non l'influenza". Al netto di nuove mutazioni.

Alla sessione pomeridiana sono attesi, fra gli altri, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Cts, e Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco