Bologna; Mihajlovic, caccia alla prima vittoria esterna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Vietato sottovalutare la Sampdoria, nonostante sia reduce da due sconfitte consecutive: "Eravamo nella stessa situazione prima della partita con il Cagliari. I blucerchiati sono una buona squadra guidata da un buon allenatore. E noi dobbiamo trovare equilibrio", dice l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della sfida del Marassi.

Equilibrio migliorato in casa rossoblù dopo il passaggio al 3-5-2, ma il tecnico potrebbe riservare qualche sorpresa domani pomeriggio: "Non è detto che squadra che vince non si cambi.

Oggi abbiamo l'ultimo allenamento e vediamo. Potrei anche cambiare qualcosa". Il tutto nonostante il suo Bologna sia in crescita: "Subiamo di meno senza rinunciare al nostro gioco offensivo. Siamo più equilibrati e questo ci dà più sicurezza e autostima. Se facciamo quello che dobbiamo fare, sappiamo di mettere in difficoltà gli avversari. A Genova cercheremo la prima vittoria esterna della stagione". (ANSA).