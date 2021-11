Banda di giovani rapinatori a Riccione, denunciati in tre

Identificati e denunciati gli amici della giovane rapinatrice di Varese arrestata la scorsa estate, dopo lo scippo di una catena d'oro al collo di una turista di Novara. Si tratta di altri tre minorenni, tra cui un'altra ragazzina, residenti in provincia di Varese denunciati per la rapina avvenuta nei pressi del porto di Riccione il 16 agosto.

Immediatamente dopo i fatti era stata arrestata una diciassettenne di Varese e dopo tre mesi, quindi, grazie alla visione degli impianti di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti ad identificare gli altri tre. Nel corso delle indagini, inoltre, i carabinieri hanno accertato che i minori, attraverso l'utilizzo di una applicazione per cellulari, avevano scansionato i propri documenti di identità, falsificandoli.

Risultando maggiorenni avevano potuto tranquillamente pernottare in hotel senza la prevista autorizzazione di un eventuale accompagnatore maggiorenne.