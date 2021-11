Sanità: morto il cardiologo dello sport Umberto Guiducci

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 05 NOV - È morto il noto cardiologo reggiano Umberto Guiducci. Aveva 84 anni. Era ricoverato da alcune settimane all'ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti, in Appennino, sua terra d'origine, era nato a Villa Minozzo.

È stato per anni primario del reparto di cardiologia all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e ha anche ricoperto il ruolo di presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport. Dal '97 al 2008 è stato responsabile dello staff medico della Pallacanestro Reggiana, società di basket che milita nel massimo campionato italiano, ruolo poi trasmesso al figlio Vincenzo che ancor oggi ricopre.

Guiducci fino a pochi mesi fa ha continuato la sua attività come medico sociale seguendo in particolare le visite di idoneità sportiva sia della prima squadra sia del settore giovanile. Tanti i messaggi di cordoglio destinati alla famiglia, dalla Pallacanestro Reggiana (che nella prossima trasferta a Venezia giocherà listata a lutto) fino al sindaco Luca Vecchi e alla parlamentare della Lega, Benedetta Fiorini.

(ANSA).