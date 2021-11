Pugilato: Signani conserva titolo europeo pesi medi

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Matteo 'Il Giaguaro' Signani, guardia costiera romagnola in servizio a Rimini, ha conservato il titolo europeo dei pesi medi battendo ai punti in 12 riprese (con verdetto unanime: 115-113, 116-112, 117-111) lo sfidante spagnolo Ruben Diaz. E' stato un match, disputato al Palaeur davanti a qualche centinaio di spettatori, non entusiasmante, con molte fasi di studio e poche iniziative da parte dei due contendenti, ma Diaz ha fatto troppo poco per togliere l'iniziativa a Signani che ha quasi sempre controllato il match, pur senza 'pungere'. Ora Diaz, come ha annunciato nei giorni scorsi, dovrebbe ritirarsi dall'attività agonistica. (ANSA).