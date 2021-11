Mostre: Galliani 'Profeti in patria' con Hybris a Montecchio

Torna dal 6 novembre al 27 marzo a Montecchio (Reggio Emilia) la rassegna 'Profeti in patria-Cammini d'artista', la cui sesta edizione sarà dedicata a Massimiliano e Michelangelo Galliani. Inaugurato nel 2015 e sostenuto anche dal contributo della Regione Emilia Romagna, il progetto è stato voluto dall'Amministrazione Comunale per permettere ai cittadini di conoscere ed entrare in contatto con gli artisti che operano nel territorio.

La mostra, curata dal critico d'arte Alberto Zanchetta, si svilupperà all'interno del Castello Medievale e di Casa Cavezzi, con una cospicua selezione di sculture di Michelangelo Galliani e di disegni, opere grafiche e pittoriche di Massimiliano Galliani, prematuramente scomparso nel 2020. Alcune sculture di Michelangelo Galliani saranno inoltre posizionate all'aperto, nei luoghi simbolo di Montecchio Emilia, creando così un percorso che collegherà le due sedi espositive. Il titolo dell'esposizione, 'Hybris', allude alla naturale predisposizione di ogni artista all'eccezionalità e alla dismisura, oltre le regole precostituite, senza vincoli.

Il Comune ha inoltre stipulato una convenzione con l'Associazione culturale 'ArtMacs', sostenendo la nascita del Premio Massimiliano Galliani per il disegno under 35, dedicato al disegno e alla ricerca visiva emergente. Vincitrice della prima edizione, organizzata in partnership con la fiera d'arte ArtVerona, è stata la giovane artista messicana Fernanda Carrillo, rappresentata da A Pick Gallery di Torino. (ANSA).